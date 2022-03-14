«На «Гран-при» мы бы трижды сошли с дистанции». В «Хаасе» недовольны новым болидом

Гюнтер Штайнер поделился мнением о болиде команды на новый сезоне «Формулы-1»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о болиде команды на новый сезоне «Формулы-1», сообщает AUto Motor und Sport.

«Если бы последний день тестов был бы похож на гонку «Гран-при», у нас было бы три схода с дистанции с Магнуссеном», — приводит слова Штайнера AUto Motor und Sport.

Главный гоночный инженер команды Аяо Комацу назвал причины схода автомобиля с дистанции.

«На девятом круге — перегрев, на 31-м — утечка воды, а на 36-м — неисправность топливной системы», — сказал Комацу.

По итогам трех дней тестов в Бахрейне Мик Шумахер показал второе по скорости время, Кевин Магнуссен занял 10-ю строчку в сводной таблице по итогам тестовых заездов.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.