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Сегодня, 15:49

F1-Insider: «Ред Булл» заинтересован в Оскаре Пиастри из «Макларена»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ред Булл» хочет подписать пилота «Макларен» Оскара Пиастри, утверждает F1-Insider.

По информации источника, 23-летний австралиец недоволен статусом безоговорочного второго номера в «Макларене» после Ландо Норриса, чем может воспользоваться «Ред Булл».

Пиастри в 2026 году, когда завершится его контракт, может стать напарником Макса Ферстаппена или заменить его в «Ред Булл», если нидерландец решит покинуть команду.

В сезоне-2024 Пиастри стал победителем «Гран-при Венгрии» и «Гран-при Азербайджана». Он занимает четвертое место в личном зачете пилотов.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Оскар Пиастри
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