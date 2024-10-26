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Сегодня, 04:05

Расселл попал в аварию в начале второй практики «Гран-при Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джордж Расселл.
Фото Reuters

Вторая практика на «Гран-при Мексики» была остановлена на 13-й минуте из-за красных флагов.

Британский пилот «Мерседеса Джордж Расселл попал в аварию на поребрике восьмого поворота, врезавшись в барьер. Гоншик самостоятельно покинул кокпит и отправился в медицинский центр, а машину эвакуировали.

25-летний британец, который был первым в первой практике, успел проехать только 4 круга. Он показал 19-й результат — 1 минута 19,041 секунды.

Из-за замены барьеров сессия была приостановлена более чем на 20 минут.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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