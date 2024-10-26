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Сегодня, 02:54

Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Мексики», Ферстаппен и Расселл

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карлос Сайнс.
Фото Reuters

Лучшее время во второй практике на «Гран-при Мексики» показал испанский пилот «Феррарм» Карлос Сайнс. Время его лучшего круга (из 34) — 1 минута 17,699 секунды.

Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен», а замкнул тройку Юки Цунода из «РБ».

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который показал 19-й результат в первой практике, во второй практике не участвовал. За болидом «Саубера» был вновь китаец Гуаньюй Чжоу. Его результат — 17-е место.

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, показавший лучшее время в первой практике, попал в аварию на 13-й минуте и досрочно завершил сессию, проехав только 4 круга. На 23-й минуте также в боксы вернулся Макс Ферстаппен из «Мерседеса».

Гран-при Мексики

Вторая практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.17,699 (34 круга)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,178 (30)

3. Юки Цунода («РБ») +0,179 (30)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,188 (31)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,249 (36)

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,540 (34)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,580 (36)

8. Валттери Боттас («Саубер») +0,652 (32)

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,693 (32)

10. Лиам Лоусон («РБ») +0,861 (29)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,880 (35)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,922 (34)

13. Эстебан Окон («Альпин») +0,957 (30)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,191 (34)

15. Франко Колапинто («Уильямс») +1,209 (30)

16. Пьер Гасли («Альпин») +1,243 (30)

17. Чжоу Гуаньюй («Саубер») +1,281 (37)

18. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342 (4)

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,535 (4)

20. Алекс Албон («Уильямс») — не выезжал

Формула-1
Карлос Сайнс
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Российско-израильский пилот Шварцман стал 19-м в первой практике на «Гран-при Мексики», у Расселла первое время

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