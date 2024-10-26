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Шварцман: «Благодарен за возможность пилотировать машину «Формулы-1»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российско-израильский пилот «Заубера» Роберт Шварцман прокомментировал свое выступление в первой практике на «Гран-при Мексики».

25-летний гонщик, заменивший китайца Гуаньюя Чжоу, показал 19-й результат. Однако по итогам сессии его оштрафовали на 5 позиций за обгон под желтые флаги.

«Прежде всего я благодарен за возможность пилотировать машину «Формулы-1» и плотно работать с командой, поэтому говорю спасибо «Феррари» и «Саубер». По ходу тренировки мы решали специфические задачи, ведь надо было собрать побольше информации и провести как можно больше разного рода испытаний. К сожалению, наша планомерная работа на трассе была прервана красными флагами, и сессия получилась короче.

Авария произошла прямо передо мной, когда я был на быстром круге, и я просто рад, что никто не пострадал. Машина в целом производила хорошее впечатление, работать с командой мне понравилось, так что это был позитивный опыт», — приводит F1 News слова Шварцмана.

Джордж Расселл (&laquo;Мерседес&raquo;). Российско-израильский пилот Шварцман стал 19-м в первой практике на «Гран-при Мексики», у Расселла первое время

Источник: F1 News
Формула-1
Кик-Заубер
Роберт Шварцман
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Расселл попал в аварию в начале второй практики «Гран-при Мексики»

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