Норрис: «Ферстаппен пилотирует не очень чисто. Я был готов к чему-то подобному»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Мексики».

Британец занял второе место в гонке. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на 10-м круге обогнал Норриса, но стюарды наказали нидерландца двумя штрафами по 10 секунд каждый за нарушения правил. Ферстаппен был наказан за выезд за пределы трассы и выдавливание Норриса с трека.

Нидерландец занял шестую строчку в гонке.

«Тяжелая гонка. На первых кругах я просто пытался удержаться на трассе и избегать любых аварий. Карлос Сайнс провел отличный этап, поздравляю его с победой. Я сделал все, что в моих силах.

Штрафы Ферстаппена? Я знал, чего от него ждать. Не хотелось именно этого, потому что я очень уважаю Макса как гонщика, но я был готов. Ферстаппен действовал не очень чисто, как по мне, но я избежал контакта и провел хорошую гонку. Борьба за чемпионство? Я стараюсь делать все, что могу, команда отлично работает, в конце гонки мы, наверное, были быстрее всех на трассе. Надо продолжать идти вперед», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Норрис, занимающий второе место в личном зачете «Формулы-1», сократил отставание от лидирующего Ферстаппена до 47 очков за 4 этапа до конца сезона-2024.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бразилии с 1 по 3 ноября.