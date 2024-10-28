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Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за борьбу с Норрисом на «Гран-при Мексики»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Макс Ферстаппен (слева) в борьбе с Ландо Норрисом на «Гран-при Мексики».
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дважды получил штраф на 10 секунд во время гонки на «Гран-при Мексики».

Нидерландец, лидирующий в личном зачете сезона-2024, был наказан за опасные маневры во время борьбы с идущим вторым в таблице Ландо Норрисом («Макларен») во время рестарта гонки после ухода машины безопасности с трассы.

Сначала Ферстаппена оштрафовали на 10 секунд за выдавливание Норриса, затем гонщик получил еще один штраф на 10 секунд за выезд за пределы трассы и получение преимущества.

За 5 этапов до конца сезона-2024 Ферстаппен возглавляет личный зачет «Формулы-1» с 354 очками, Норрис отстает от него на 57 очков.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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