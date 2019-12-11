Тото Вольфф: «Не боюсь, что «Мерседес» утратит мотивацию»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что его команда не утратит мотивацию в следующем сезоне. «Мерседес» шесть лет подряд выигрывал чемпионский титул.

— Я внимательно слежу за собственной мотивацией и уровнем энергии, — цитирует F1i Вольффа. — Мы все устали на определенном этапе сезона, потому что много переездов, нагрузка значительна. Но я ощущаю радость от своей работы. Важнее всего — отношения внутри команды, что меня мотивирует каждый день. Если вам нравится работать с окружающими людьми, то это поддерживает высокий уровень мотивации.

Я считаю, что очень важно просыпаться каждое утро с ощущением цели. Я чувствовал это все последние годы. Мне нравится то, что я делаю, нравится бороться за статус лучшего. Мотивация — ключ для всех нас. Если заканчиваются цели, нужно менять свою роль. Мы в команде очень много работаем над целями. Мы выясняем, что стимулирует каждого в команде. Это не всегда деньги или власть. Я уверен, что нам удастся поставить новые захватывающие цели, которые помогут нам пережить тяжелые дни.