Тото Вольфф: "Феррари" будет сильна в Спа и Монце"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что в следующих гонках "Феррари" будет сильнее, чем на последнем "Гран-при" в Венгрии. По его словам, этапы в Бельгии и Италии подходят "Феррари" лучше.

– У "Феррари" очень мощный двигатель, а характеристики машины таковы, что она может быть сильной в Спа и Монце, – цитирует Motorsport Вольффа. – Я не сомневаюсь, что это будет совсем другой разговор. Для нас это будут сложные этапы, поэтому мы должны работать над своими недостатками, чтобы быть конкурентоспособными в Спа.