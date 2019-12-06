Технический директор «Рено» Честер покинул команду

Пресс-служба «Рено» сообщает о реструктуризации своих технических отделов. Технический директор Ник Честер завершил свою работу в команде.

— Я получал удовольствие от командного духа и работы с невероятно преданными и талантливыми специалистами в течение 19 лет, — приводит слова Честера пресс-служба «Рено». — Теперь я в ожидании новых вызовов и желаю каждому члену коллектива всего наилучшего.

Ник занимал пост технического директора с 2013 года, а в команде из Энстоуна работал с 2000-го.