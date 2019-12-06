Технический директор «Рено» Честер покинул команду
16:58
Пресс-служба «Рено» сообщает о реструктуризации своих технических отделов. Технический директор Ник Честер завершил свою работу в команде.
— Я получал удовольствие от командного духа и работы с невероятно преданными и талантливыми специалистами в течение 19 лет, — приводит слова Честера пресс-служба «Рено». — Теперь я в ожидании новых вызовов и желаю каждому члену коллектива всего наилучшего.
Ник занимал пост технического директора с 2013 года, а в команде из Энстоуна работал с 2000-го.
Renault F1 Team have announced a major restructuring plan of their UK technical departments. Nick Chester will leave Renault F1 Team and has begun a period of garden leave.— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 6, 2019
? https://t.co/ZcDtYi3e8z pic.twitter.com/y2PcG80YtE
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...