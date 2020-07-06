«Такая борьба за права темнокожих ущемляет права белых». Российский гонщик оценил акцию Хэмилтона с преклонением колена

Победитель «Дакара» 2017 года и серебряный призер рейда-2020 в классе мотовездеходов (SSV) Сергей Карякин оценил акцию против расизма, которую инициировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед «Гран-при Австрии».

— Хэмилтон захотел поддержать акцию и сделал это. Однако на мой взгляд, такая борьба за права темнокожих ущемляет права белых. Я не раз встречался с темнокожими людьми в Европе и США. Зачастую они сами провоцируют ситуацию, чтобы потом обвинить тебя в расизме. Ведут себя некорректно. Не раз в этом убеждался. При этом, безусловно, они такие же люди, как мы. У меня есть темнокожие друзья на «Дакаре» и на других гонках. Я общаюсь с ними, поддерживаю отношения. Но ущемлять права других за счет кого-то. Не понимаю, почему боссы «Формулы-1» в этом участвуют.

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