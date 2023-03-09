Сын президента ФИА погиб в автокатастрофе

Саиф Бен Сулайем, сын президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда Бен Сулайема, погиб в автомобильной аварии в Дубае, сообщает Autosport.

Информацию о гибели Бен Сулайема-младшего подтвердили в ФИА, но не планируют новых заявлений, поскольку президент Федерации попросил соблюдать конфиденциальность.

Саиф участвовал в гонках Формулы-4 в ОАЭ в сезоне 2016/17, где его конкурентами были будущие пилоты «Формулы-1» Логан Сарджент и Оскар Пиастри.