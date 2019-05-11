Сироткин будет тестировать на "Рено" 18-дюймовые шины

Российский гонщик Сергей Сироткин будет принимать участие в тестах новых 18-дюймовых шин за рулем "Рено", сообщает Motorsport. Переход на такой тип резины должен быть осуществлен с 2021 года.

Испытания новых шин начнутся осенью этого года, для этого командам придется немного переработать шасси. Будут использоваться машины 2018 года. Помимо "Рено" работать над шинами "Пирелли" помогут "Мерседес" и "Макларен". Каждая из трех команд предоставит машину на два дня.