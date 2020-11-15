Многократный чемпион России в различных гоночных сериях Борис Шульмейстер поделился мнением о седьмом чемпионстве пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1».

— До появления Хэмилтона невозможно было представить, что кто-то сможет приблизиться к Шумахеру. Я думал, что Михаэль навсегда останется абсолютно уникальным пилотом, и его рекорды никто не сможет побить, — сказал Шульмейстер «СЭ». — Но появился Льюис, появилась команда «Мерседес», которая может предоставить ему самый быстрый автомобиль, и вот этот тандем оказался абсолютно успешным.

Такие результаты однозначно показатель незаурядности Хэмилтона в роли пилота. Можно посмотреть, что все пилоты по командам, которые у него были, не могли показывать такую же скорость и стабильность на одинаковых с Льюисом автомобилях. Яркий пример — Валттери Боттас, который уже несколько лет проводит с Льюисом в одной команде и не может с ним соперничать. Сегодняшняя гонка в крайне критических, сложных условиях на мокрой и очень скользкой трассе, как раз и показала, что возможности Льюиса, как пилота, просто феноменальны. Он начал старт с шестой позиции, не допустил ни одной ошибки, пилотировал от начала и до конца на пределе, ехал очень долго на сильно изношенных покрышках и, тем не менее, все равно не допустил тех ошибок, которые допустил Боттас даже на свежих шинах. Да, Льюис — это уникум и феномен.

Сомневаюсь, что Льюис остановится. Не потому, что ему вполне хватит и семи титулов, мне кажется, что он очень любит гоняться, в этом секрет его побед и залог его спортивного долголетия. Думаю, Льюис еще очень долго будет гоняться. (Анастасия Пастернак)