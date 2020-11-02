Шарль Леклер: «В какой-то момент я задумался о подиуме, но Квят в итоге обогнал меня»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер оценил свое выступление на «Гран-при Эмилии-Романьи». Он занял пятое место.

«В какой-то момент я задумался о подиуме, — цитирует гонщика Autosport. — Мы были очень к нему близки. На рестарте я был позади Даниэля на холодных шинах, никак не мог их прогреть, и в результате Даниил обогнал меня.

Возможно, нам нужно было перейти на Medium и заехать второй раз за комплектом Soft. Мы посмотрим на данные, чтобы оценить ситуацию в целом. Никогда не знаешь заранее, верную или нет ты выбрал стратегию.

В конце концов, я финишировал впереди Переса, и это самое главное, поскольку он ближе всех в чемпионате. Может быть, я был чуть-чуть быстрее Даниэля после пит-стопа, но этого точно не хватило бы для обгона. Так что пятое место — отличный результат".

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал четвертым.