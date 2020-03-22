Шарль Леклер: «В болиде стараюсь показать максимум. Хочу побеждать, у меня есть инстинкт убийцы»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своем настрое во время гонок.

— Когда я в болиде — стараюсь показать максимум, — цитирует Motorsport-magazin Леклера. — Всегда был таким. У меня есть инстинкт убийцы. Не хочу быть вторым, третьим, четвертым или пятым. Все это неважно, я хочу побеждать. Думаю, это моя сильная сторона, но она же может стать и слабостью. Иногда я шел ва-банк, хотя мог просто набрать очки. Я все еще набираюсь опыта, так что такая психология может пойти как на пользу, так и во вред. Нужно себя контролировать, это придет с опытом. «Формула-1» — командный спорт, но в определенных ситуациях гонщик может быть эгоистичным. Важно найти правильный баланс.