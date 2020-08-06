Шарль Леклер: «Не встаю на колено перед гонками, потому что протесты связаны с насилием»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему не преклоняет колено перед гонками «Формулы-1». Напомним, в сезоне-2020 многие гонщики встают на одно колено перед стартом гонки, чтобы выразить протест против расизма, а также социальной и расовой несправедливости.

— Я — против расизма, я борюсь с ним и рад, что «Формула-1» пользуется своей платформой, чтобы показать миру правильную позицию, — цитирует GPBlog Леклера. — Тем не менее, я не встаю на колено, потому что множество протестов по всему миру связаны с насилием, а я не приемлю насилие в любой его форме. Также, мне не нравится, что политики используют протесты в своих целях.