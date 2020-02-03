Шарль Леклер: «Когда сажусь в болид, включается инстинкт убийцы. Он может как помочь, так и навредить»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что ему нужно поработать над самообладанием, чтобы добиваться более серьезных результатов.

— Как только я сажусь в болид, у меня включается инстинкт убийцы, — приводит GPFans слова Леклера. — Я не хочу финишировать ни вторым, ни третьим, эти места ничего не значат, в отличие от первого. Думаю, это может как помочь, так и навредить. Некоторые ошибки, которые я допустил в прошлом сезоне — именно из-за этой психологической установки, иногда я слишком рисковал в моменты, когда, наоборот, стоило быть осторожнее. В желании быть первым есть плюсы, но иногда оно может сыграть совсем не в твою пользу. Нужно научиться контролировать это чувство, думаю, все придет с опытом.

Сезон-2019 стал для Леклера дебютным в команде «Феррари», монегаск занял 4 место в личном зачете среди пилотов чемпионата «Формулы-1», опередив партнера по команде, 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.