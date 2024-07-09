Шарапова и Серена Уильямс восхитились выступлением Хэмилтона на «Гран-при Великобритании»

Теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс обратились к пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону после его триумфа на «Гран-при Великобритании».

39-летний британец выиграл гонку в Сильверстоуне в рекордный 9-й раз. Также эта победа стала для него 104-й на этапах «Формулы-1».

«Люблю тебя, брат. Лучший на свете. Не позволяй никому говорить, что ты не можешь сделать что-либо лучше всех! Понимаешь?» — написала Уильямс под постом Хэмилтона в соцсетях.

«Невероятная работа», — отметила Шарапова.

Второе место на «Гран-при Великобритании», который прошел 7 июля, занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Следующий этап «Формулы-1» состоится в Венгрии.