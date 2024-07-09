Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:19

Шарапова и Серена Уильямс восхитились выступлением Хэмилтона на «Гран-при Великобритании»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Шарапова.
Фото Reuters

Теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс обратились к пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону после его триумфа на «Гран-при Великобритании».

39-летний британец выиграл гонку в Сильверстоуне в рекордный 9-й раз. Также эта победа стала для него 104-й на этапах «Формулы-1».

«Люблю тебя, брат. Лучший на свете. Не позволяй никому говорить, что ты не можешь сделать что-либо лучше всех! Понимаешь?» — написала Уильямс под постом Хэмилтона в соцсетях.

«Невероятная работа», — отметила Шарапова.

Второе место на «Гран-при Великобритании», который прошел 7 июля, занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Следующий этап «Формулы-1» состоится в Венгрии.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Мария Шарапова
Серена Уильямс
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Феррари» объяснили странную стратегию Леклера на «Гран-при Великобритании»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости