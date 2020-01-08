Сергей Сироткин: «Понимаю, что возвращение в «Формулу-1» маловероятно»

Российский гонщик Сергей Сироткин считает маловероятным свое возвращение в «Формулу-1». В 2018 году он выступал за «Уильямс», а в прошлом сезоне был резервным пилотом «Рено».

— Я бы хотел вернуться к гонкам, но не говорю о «Формуле-1», — цитирует GP Today Сироткина. — Мы понимаем, что это очень сложно. Я все еще мечтаю и верю, что мне есть что показать, но это маловероятно, объективно говоря. Мне хочется, чтобы возвращение к гонкам стало новым началом для построения карьеры. Прошлый год научил меня любить свою работу. Когда нет возможности участвовать в гонках, ты понимаешь, что это твое призвание.