Себастьян Феттель: «Уйти из «Феррари» досрочно? Даже не рассматриваю этот вариант»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не намерен покидать итальянскую команду до конца сезона-2020.

— Могу ли я уйти из «Феррари» досрочно? Нет, не думаю, — цитирует Motorsport.com Феттеля. — Я ни от кого не убегаю и, наверное, хочу что-то доказать в первую очередь себе. В последние годы команда дала мне много, из уважения к ней я хочу достойно завершить выступления за «Феррари». Даже не рассматриваю возможность ухода. Мы прошли через множество испытаний вместе, пережили тяжелые времена. Очевидно, этот год будет непростым, но я сделаю все, что в моих силах, и уверен, что команда поступит так же.

Контракт Феттеля с «Феррари» истекает в конце 2020 года, соглашение не будет продлено.