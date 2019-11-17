Себастьян Феттель: «Успех «Феррари» в Бразилии заглушит разговоры о хитростях с двигателем»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что успех команды на «Гран-при Бразилии» заставит критиков замолчать. Ранее итальянскую команду обвиняли в том, что она использует хитрость в работе двигателя, обходя регламент и получая за счет этого дополнительную мощность, но этот режим якобы работает не всегда.

— Нам не нужно ничего доказывать, но наш успех поможет на этом фронте, — цитирует GP Today Феттеля. — Мы хотим победить. И если оформить победный дубль, это заглушит разговоры на эту тему. Возможно, это будет хорошим побочным эффектом. Но наша цель не в том, чтобы заставить людей замолчать. Наша цель — выигрывать гонки.