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Сегодня, 01:21

Феттель поздравил Хэмилтона с победой в Сильверстоуне: «Величайший в истории»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поздравил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с победой на «Гран-при Великобритании».

«Величайший в истории. Поздравляю, Льюис», — написал Феттель в своих соцсетях.

Льюис Хэмилтон. Хэмилтон выиграл первый раз в сезоне. Он ждал успеха 945 дней и теперь обошел Шумахера

39-летний Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с декабря 2021 года, когда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии».

Также британский гонщик установил рекорд по победам на одной трассе, в 9-й раз выиграв в Сильверстоуне.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
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