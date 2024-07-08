Феттель поздравил Хэмилтона с победой в Сильверстоуне: «Величайший в истории»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поздравил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с победой на «Гран-при Великобритании».

«Величайший в истории. Поздравляю, Льюис», — написал Феттель в своих соцсетях.

39-летний Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с декабря 2021 года, когда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии».

Также британский гонщик установил рекорд по победам на одной трассе, в 9-й раз выиграв в Сильверстоуне.