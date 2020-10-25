Себастьян Феттель: «Очевидно, болид Леклера быстрее. Только идиот не смог бы проехать так же, как он»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил о том, что болид его партнера по команде, Шарля Леклера, оснащен лучшими техническими компонентами.

Немец занял 10-е место на «Гран-при Португалии», в то время как Леклер стал 4-м.

— Очевидно, что другая наша машина быстрее моей, — приводит Speedweek слова Феттеля. — Разница всегда в одних и тех же местах, если посмотреть на телеметрию. Только идиот не смог бы проехать так же, как его партнер по команде, а я сомневаюсь в том, что я — полный идиот. И все же, я не могу проехать так же, как напарник. Конечно, результат меня расстроил, в большей степени потому, что у меня завышенные ожидания.