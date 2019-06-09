Себастьян Феттель: "Нам нужно провести идеальную гонку, чтобы быть впереди "Мерседеса"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что он должен провести идеальную гонку, чтобы выиграть "Гран-при Канады". Немец выиграл квалификацию, но опасается угрозы "Мерседесов".

– Мы знаем свои сильные и слабые стороны, – цитирует F1i Феттеля. – У нас очень хорошая скорость на прямых, нас тяжело обойти. Но чтобы бороться за победу, мы должны провести идеальную гонку. Не знаю, может ли эта гонка стать переломным моментом. В конце сезона увидим. Сезон длинный, трасс разных много, все сталкиваются с проблемами по ходу сезона. Нам нужно наверстывать упущенное.