Сайнс рассказал, на каких этапах у «Феррари» в этом сезоне больше всего шансов на победу

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс после «Гран-при Японии» предположил, на каких этапах команда сможет побороться за победу в этом сезоне.

«Я думаю, мы продолжим борьбу за победы на других трассах. Может быть, мы преуспеем в Монце и Сингапуре, а, возможно, и в Майами, где мы можем быть конкурентоспособными», — приводит Marca слова Сайнса.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оптимистично настроен в отношении дальнейших результатов команды.

«Если сравнивать нас с «Ред Булл» в плане последних четырех этапов прошлого года и первых четырех этого сезона, то мы сделали хороший шаг вперед. Наша цель завключается в том, чтобы иметь возможность оказывать на них давление, а под давлением можно допустить больше ошибок», — отметил он.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля. Последний раз гонка на трассе в Шанхае проводилась в 2019 году, после чего несколько раз отменялась из-за пандемии коронавируса.