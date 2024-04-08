Марко — о составе «Ред Булл» в 2025 году: «Возможны любые варианты»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, говоря о составе команды в 2025 году, ответил, возможно ли продление контракта с Серхио Пересом. Соглашение мексиканского автогонщика с «быками» истекает в конце 2024 года.

«Возможны любые варианты. Наша команда в данный момент работает очень здорово. Если у Переса будет надежный контракт на два года, есть риск, что он расслабится», — заявил Марко.

При этом он исключил возвращение немца Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

«Что? Феттель к нам? Нет, это не вариант», — добавил специалист.

На данный момент за «Ред Булл» выступают Перес и Макс Ферстаппен. Ранее появились слухи о том, что нидерландец может перейти в «Мерседес» на фоне конфликта между его отцом Йосом и руководителем «быков» Кристианом Хорнером.

«Ред Булл» после четырех этапов лидирует в Кубке конструкторов с 141 очком.