Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:00

Марко — о составе «Ред Булл» в 2025 году: «Возможны любые варианты»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, говоря о составе команды в 2025 году, ответил, возможно ли продление контракта с Серхио Пересом. Соглашение мексиканского автогонщика с «быками» истекает в конце 2024 года.

«Возможны любые варианты. Наша команда в данный момент работает очень здорово. Если у Переса будет надежный контракт на два года, есть риск, что он расслабится», — заявил Марко.

При этом он исключил возвращение немца Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

«Что? Феттель к нам? Нет, это не вариант», — добавил специалист.

На данный момент за «Ред Булл» выступают Перес и Макс Ферстаппен. Ранее появились слухи о том, что нидерландец может перейти в «Мерседес» на фоне конфликта между его отцом Йосом и руководителем «быков» Кристианом Хорнером.

«Ред Булл» после четырех этапов лидирует в Кубке конструкторов с 141 очком.

Источник: https://www.oe24.at/sport/motorsport/formel1/herr-marko-gratuliert-ihnen-die-konkurrenz-schon-zum-titel/591070046
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
1
0
Читайте также
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт по удушению «Магнитки». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тото Вольфф — о результатах «Мерседес»: «Для нас это теперь тесты в прямом эфире»
Новости
RSS RSS
Все новости