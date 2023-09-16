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Сегодня, 13:41

Сайнс показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Сингапура»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал первым в третьей практике «Гран-при Сингапура». Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 32,069 секунды.

На втором месте пилот «Мерседес» англичанин Джордж Расселл (+0,069), замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларен» (+0,238). Лидер Личного Зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — четвертый (+0,313).

Квалификация «Гран-при Сингапура» пройдет 16 сентября в 16.00 мск. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.

Формула-1
Макларен
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
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