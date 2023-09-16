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Сегодня, 17:31

Сайнс выиграл квалификацию «Гран-при Сингапура», Расселл — второй, Леклер — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карлос Сайнс.
Фото AFP

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс будет стартовать с поул-позиции на «Гран-при Сингапура». В квалификации он проехал лучший круг за 1 минуту 30,984 секунды.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,073). Тройку лучших замкнул Шарль Леклер («Феррари», +0,079).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал пятым в квалификации (+0,501). Лидер личного зачета Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в воскресенье будет стартовать с 11-го места.

Гонка «Гран-при Сингапура» состоится 17 сентября в 15.00 мск.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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