Сайнс показал лучшее время в дождевой практике «Гран-при Бельгии», Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в пятничной практике «Гран-при Бельгии». Его результат — 2 минуты 03,207 секунды.

Всего Сайнс проехал в дождевых условиях 7 кругов.

Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (+0,585). Третий результат показал еще один пилот «Макларена» — Ландо Норрис (+1,277).

Практика один раз была остановлена красными флагами из-за того, что гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в аварию.

Также Международная автомобильная федерация (ФИА) из-за дождя приняла решение изменить формирование стартовой решетки. В случае, если сегодня квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в личном зачете.

«Гран-при Бельгии»

Практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 2,03,207 (7 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,585 (4)

3. Ландо Норрис («Макларен») +1,277 (4)

4. Шарль Леклер («Феррари») +4,941 (6)

5. Серхио Перес («Ред Булл») +5,033 (5)

6. Алекс Албон («Уильямс») +5,187 (5)

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +5,860 (8)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,022 (5)

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +6,112 (7)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,835 (6)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +7,076 (4)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,092 (5)

13. Джордж Расселл («Мерседес») +7,268 (7)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +8,878 (7)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +10,795 (6)

16. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени (4)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени (5)

18. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени (2)

19. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени (2)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени (2)