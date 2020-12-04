Руководство «Хаас» не беспокоится по поводу ситуации с суперлицензией Мазепина

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не волнуется по поводу ситуации с суперлицензией российского гонщика Никиты Мазепина, подписавшего контракт с командой на сезон-2021.

— Когда мы начали переговоры с Никитой, мы также обсудили его ситуацию с ФИА, — приводит GrandPX слова Штайнера. — На сегодня шанс того, что Мазепин не наберет необходимое количество очков, очень мал, так что мы не беспокоимся по этому поводу. У нас есть план на случай экстренной ситуации, но я уверен, что Никита справится и наберет столько, сколько нужно.

Мазепину необходимо закончить сезон-2020 в «Формуле-2» в топ-7, чтобы обеспечить себе суперлицензию. За две гонки до конца чемпионата россиянин занимает третье место в личном зачете с отрывом в 35,5 очка от восьмого места, сохраняя математические шансы на то, чтобы опуститься в таблице.