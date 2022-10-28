Хорнер пожаловался на штраф, который «Ред Булл» получил от FIA за нарушение финансового регламента

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пожаловался на штраф, который команда получила от Международной автомобильной федерации (FIA) за нарушение финансового регламента.

Чемпионы «Формулы-1» сезона-2022 наказаны денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов на сезон-2023.

«Почему мы приняли штраф? Если бы мы запустили административный процесс, он мог длиться месяцами. Учитывая количество спекуляций и атак, мы решили, что в интересах всех сторон поскорее закрыть эту главу. Мы принимаем наказание — неохотно, но принимаем.

Семь миллионов долларов — гигантская сумма, а более драконовская часть — спортивный штраф в виде десятипроцентного ограничения на использование аэротрубы и аэродинамических инструментов. Это соответствует 0,25-0,5 секунды с круга», — приводит слова Хорнера журналист Эндрю Бенсон.

Руководитель «Ред Булл» заявил, что команда стала жертвой собственного успеха.

«Мы выиграли Кубок конструкторов-2022 и стали жертвами собственного успеха, так как разница между позициями по времени работы в аэротрубе составляет пять процентов. Так что у нас будет на 15 процентов меньше времени, чем у второго места, и на 20, чем у третьего. Это окажет влияние на нашу эффективность на трассе», — заявил Хорнер.

По словам Хорнера, наказание окажет прямое влияние на машину следующего года, поскольку вступает в силу немедленно.

Время работы «Ред Булл» в аэротрубе снизится с 70 процентов от номинального показателя до 63, вторая команда получит 75 процентов времени, третья — 80. В данный момент на второй строчке располагается «Феррари», на третьей — «Мерседес».