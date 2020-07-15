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Руководитель «Феррари» Бинотто близок к увольнению

08:10
Маттиа Бинотто. Фото Reuters
Маттиа Бинотто. Фото Reuters
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, специалист исчерпал кредит доверия со стороны президента и исполнительного директора итальянской компании в связи с неудачным стартом сезона-2020 в «Формуле-1». Сообщается, что решение об увольнении Бинотто может быть принято в ближайшие недели. Претендентом на место руководителя «Феррари» в «Формуле-1» называют Антонелло Колетту, который руководит гоночным подразделением команды в гонках класса GT.

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