Руководитель «Феррари» Бинотто близок к увольнению

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, специалист исчерпал кредит доверия со стороны президента и исполнительного директора итальянской компании в связи с неудачным стартом сезона-2020 в «Формуле-1». Сообщается, что решение об увольнении Бинотто может быть принято в ближайшие недели. Претендентом на место руководителя «Феррари» в «Формуле-1» называют Антонелло Колетту, который руководит гоночным подразделением команды в гонках класса GT.