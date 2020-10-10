Руководитель «Альфа Ромео»: «Мик Шумахер входит в наши планы, но решать будет «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал об интересе команды к пилоту академии «Феррари» Мику Шумахеру.

— Мы обязательно скоро увидим его в «Формуле-1», — приводит GrandPX слова Вассера. — Думаю, наша команда близка к тому, чтобы определиться с составом пилотов на следующий год. Естественно, Мик входит в наши планы, но решать «Феррари».

Шумахер лидирует в личном зачете «Формулы-2» за 4 гонки до конца сезона-2020. 21-летний немец должен был дебютировать в «Формуле-1», проведя первую практику «Гран-при Айфеля» за рулем «Альфа Ромео», однако сессия была отменена из-за погодных условий.