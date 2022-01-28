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Сегодня, 21:34

«Горжусь своей ролью». Шварцман подвел итоги тестов «Феррари»

Шварцман доволен участием в тестах «Феррари»
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман высказался об итогах тестов команды. Пресс-служба сообщила, что россиянин в последний день проехал за рулем болида SF71H 121 круг.

«В последние несколько дней я смог проехать свои первые круги в качестве тест-пилота «Феррари» и не могу отрицать, что очень горжусь своей ролью. Всегда приятно пилотировать болид «Формулы-1», и надеюсь, что в течение года у меня будет больше таких возможностей», — сказал Шварцман.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према». По окончании сезона россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

Источник: https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/robert-shwartzman-rounds-off-the-fiorano-test
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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