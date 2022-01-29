Тото Вольфф заявил, что сожалеет о ссорах с Кристианом Хорнером во время сезона-2021

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что сожалеет о ссорах с Кристианом Хорнером, занимающим аналогичную должность в «Ред Булле».

«Я действительно сожалею об этом. Я всегда стараюсь оставаться профессионалом, работать, как профессионал, но в какой-то момент все это стало слишком личным. Кристиан сказал мне заткнуть рот в ситуации с гибким крылом, а я потом ответил ему, что он — пустозвон и слишком много болтает на камеру. Я не должен был этого говорить. Мы должны быть профессионалами, помнить, что даже у твоего самого злейшего врага есть лучший друг. Надо уважать соперника, даже если у вас с ним жесткое противостояние в вашей сфере», — приводит Racingnews слова Вольффа.

По итогам сезона-2021 «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, однако в личном зачете титул взял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», опередивший гонщика «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона на последнем круге последней гонки прошлого года в Абу-Даби.