Российский гонщик Бедрин занял восьмое место во второй гонке «Формулы-3» в Австралии

Российский пилот Никита Бедрин занял восьмое место во второй гонке этапа «Формулы-3» в Австралии.

Победителем стал швед Дино Беганович, выступающий за команду Prema. Вторым финишировал итальянец Леонардо Форнароли (Trident, отставание +1,682 секунды), на третьей строчке — еще один представитель Италии Габриэле Мини (Prema, +3,221).

Бедрин, выступающий под итальянской лицензией за команду PHM AIX Racing, стартовал с четвертой позиции и пришел к финишу восьмым, уступив Бегановичу 25,610 секунды.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет в Италии с 17 по 19 мая.