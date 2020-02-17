Роберт Кубица: «Знаю, что будет тяжело совмещать «Формулу-1» и DTM»

Польский гонщик Роберт Кубица признал, что ему будет непросто совмещать роли в «Формуле-1» и DTM в нынешнем сезоне. Поляк будет резервным пилотом «Альфа Ромео» в «Формуле-1» и выступит в DTM за «Ауди».

— Я знаю, что объединить серии DTM и «Формулу-1» — это сложная задача, — цитирует Przeglad Sportowy Кубицу. — Это 10 уик-эндов с DTM и 18 уик-эндов для меня в «Формуле-1», а также тестовые дни, работа на симуляторе, маркетинговые и медийные мероприятия. Это очень плотный график. Я почти не буду появляться дома. Но моя страсть и желание придают энергию. Думаю, я справлюсь и с давлением. Надеюсь, что у меня будет лучше настроение, чем в прошлом году.