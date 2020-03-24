Роберт Кубица: «Перед сезоном-2020 мной интересовались 6 команд «Формулы-1»

Гонщик команды ART в гоночной серии DTM и резервный пилот команды «Альфа Ромео» в «Формуле-1» Роберт Кубица заявил, что перед сезоном-2020 он вел переговоры с шестью разными коллективами, выступающими в «Королевских гонках».

— Да, мне уже 35 лет, но я 8 лет не участвовал в гонках, мне их очень не хватало, — приводит Motorsport.com слова Кубицы. — Управлять болидом «Формулы-1» — нечто особенное, хоть настоящие гонки и тестовые заезды очень отличаются. В этом году я — тестовый пилот, моя роль в «Альфа Ромео» отличается от прошлогодней в «Уильямсе», но у меня есть возможность управлять одним из лучших болидов в мире. В «Формуле» у меня не будет борьбы колесо в колесо, но я получу ее, выступая в DTM. Читал в интернете, что мной интересовались «Хаас» и «Рейсинг Пойнт». Мы вели переговоры с ними, это правда, хотя на самом деле ко мне проявляли интерес шесть команд, меня приглашали на разные роли на сезон-2020. Почему я пошел в «Альфа Ромео»? Эта команда дала возможность занимать должность тест-пилота и участвовать в соревнованиях в другой гоночной серии.