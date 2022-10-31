Риккьярдо может стать резервным пилотом «Мерседеса» в 2023 году

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо близок к переходу в «Мерседес» на должность резервного и тест-пилота, пишет журналист Дитер Ринкен.

Австралиец подпишет с «Мерседесом» контракт на сезон-2023 — соглашение будет включать опцию выступлений за команду в «Ф-1» в случае возникновения такой необходимости.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.