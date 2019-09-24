Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Риккьярдо может покинуть «Рено» в 2020 году

13:18
Теги:

Пилот «Рено» Даниэл Риккьярдо заявил, что может покинуть команду в 2020 году, если его результаты не улучшатся.

— Если в следующем году ситуация будет хуже, чем в этом этом — само собой, это будет мало похоже на то, на что я рассчитываю, — приводит слова австралийца BBC. — В идеале мы должны прогрессировать, а я должен остаться в команде. Но если ситуация будет ухудшаться — вне зависимости от причин — и я не увижу позитивных сигналов, то переверну эту страницу.

В нынешенем сезоне Риккьярдо набрал 34 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир