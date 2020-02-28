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Риккьярдо лидирует в последний день тестов «Формулы-1», Квят — седьмой

15:07
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Гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо показал лучший результат на утренней сессии последнего дня тестовых предсезонных заездов «Формулы-1». Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третья строчка — у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», завершил сессию на седьмом месте.

Формула-1

Барселона

28 февраля

Тесты

1. Даниэль Риккьярдо («Рено») — 1.16,276 (65 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,084 (76)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,134 (90)

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,382 (43)

5. Карлос Сайнс («Макларен») +0,544 (65)

6. Джордж Расселл («Уильямс») +0,595 (43)

7. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,638 (59)

8. Ромен Грожан («Хаас») +0,761 (86)

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,139 (62)

10. Александр Албон («Ред Булл») +1,527 (59)

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