Риккьярдо лидирует в последний день тестов «Формулы-1», Квят — седьмой
Гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо показал лучший результат на утренней сессии последнего дня тестовых предсезонных заездов «Формулы-1». Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третья строчка — у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», завершил сессию на седьмом месте.
Формула-1
Барселона
28 февраля
Тесты
1. Даниэль Риккьярдо («Рено») — 1.16,276 (65 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,084 (76)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,134 (90)
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,382 (43)
5. Карлос Сайнс («Макларен») +0,544 (65)
6. Джордж Расселл («Уильямс») +0,595 (43)
7. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,638 (59)
8. Ромен Грожан («Хаас») +0,761 (86)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,139 (62)
10. Александр Албон («Ред Булл») +1,527 (59)