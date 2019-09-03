«Рейсинг Пойнт» переедет на новую базу в 2021 году

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр рассказал, что команда планирует открыть свою новую базу. По его словам, инвесторы, пришедшие в команду летом 2018 год, поспособствовали стабильности.

— Мы теперь не страдаем от финансовой неустойчивости, как это было раньше, — цитирует GPToday Сафнауэра. — Можем строить долгосрочные планы. Сейчас у нас 445 сотрудников, а год назад было 405. Мы растем, хотим быть более конкурентоспособными. Но это не произойдет в одночасье. У нас большие планы. Скоро должна появиться новая база. В октябре получим разрешение на строительство, а оно стартует в первом квартале следующего года. В 2021 году хотим уже переехать на новую базу.