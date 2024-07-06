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Сегодня, 14:50

Расселл показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Великобритании»

Алина Савинова
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Болид Джорджа Расселла.
Фото Global Look Press

Британский пилот «Мерседес» Джордж Расселл выиграл третью свободную практику «Гран-при Великобритании». Его результат составил 1 минуту 37,529 секунды.

На втором и третьем местах расположились еще двое британцев — Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,035 секунды) и Ландо Норрис из «Макларен» (+0,185) соответственно. При этом Норрис в становился лучшим в первых двух тренировках, которые прошли в пятницу.

Сессия прерывалась красными флагами после вылета пилота «Альпин» Пьера Гасли в гравийную ловушку, откуда он не смог выбраться.

Квалификация «Гран-при Великобритании» состоится в субботу, 6 июля, и начнется в 17.00 по московскому времени. Основная гонка стартует в воскресенье в 16.00 по мск.

Формула-1
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
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