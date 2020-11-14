Расселл оштрафован потерей пяти позиций

Стюарды «Гран-при Турции» оштрафовали пилота «Уильямса» Джорджа Расселла потерей пяти позиций на старте и тремя штрафными баллами за действия под двойными желтыми флагами в первой части квалификации в третьем повороте, сообщает Autosport.

В решении стюардов сказано, что гонщик «недостаточно сбросил скорость на участке двойных желтых флагов, которые были показаны из-за разворота Даниила Квята», что само по себе является нарушением. Помимо этого, Расселл не прервал попытку и показал время круга. По сумме этих двух нарушений гонщик и получил штраф.