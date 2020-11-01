Представитель Монголии в ООН обратился к ФИА с требованием предпринять меры в отношении Ферстаппена

Бывший министр иностранных дел Монголии Лундег Пурэвсурэн выступил с заявлением, направленным в ФИА, по поводу оскорблений Макса Ферстаппена в адрес Лэнса Стролла.

Напомним, что после столкновения со Строллом голландский гонщик «Ред Булла» назвал соперника «слепым», «дебилом» и «монголом».

— Я сожалею, что гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен употребил расистскую и неэтичную лексику на тренировке «Гран-при Португалии», — приводит слова дипломата Motorsport. — Спорт во всем мире считается символом единства, и я глубоко убежден, что в спорте нет места любым формам расовой дискриминации. Я уверен, что во избежание повторения столь неэтичного поведения в спорте Международная автомобильная федерация (ФИА) предпримет меры против гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена из-за его неподобающего поведения, а именно неоднократного использования расисткой и оскорбительной лексики в отношении любых этнических групп.

Ферстаппен влип в международный скандал. Он разозлил слепых, даунов и монголов