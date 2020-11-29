Пилот «Хааса» Грожан доставлен в больницу с ожогами

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, попавший в серьезную аварию на «Гран-при Бахрейна», получил небольшие ожоги конечностей. В остальном он в порядке.

Напомним, что Грожан в начале гонки не справился с управлением и влетел на повороте в ограждение. Автомобиль сразу загорелся. Гонщик, тем не менее, смог самостоятельно покинуть болид, а затем сел в медицинский автомобиль.

— У Ромена есть небольшие ожоги на руках и лодыжках, но в остальном он в порядке. Он сейчас у врачей. В качестве меры предосторожности он доставлен в больницу для медицинского обследования, — говорится в сообщении «Хааса».