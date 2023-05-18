Сайнс: «Свое будущее вижу только с «Феррари», хочу добиться успеха с этой командой»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своей преданности итальянской команде.

«Чувствую, что мне еще предстоит полностью раскрыть свой потенциал как гонщика. И я чувствую, что по крайней мере в «Феррари» я уже сделал еще один хороший шаг в правильном направлении. Мое ближайшее будущее я вижу только с «Феррари», хочу добиться успеха с этой командой. Только новые победы с «Феррари» могут сделать меня счастливее. Меня мотивирует именно этот вызов», — приводит слова Сайнса The Race.

Также 28-летний пилот заявил, что чувствует себя в команде как дома.

«Я чувствую себя в команде как дома. Здесь хорошая атмосфера. Я знаю, что вокруг много шума, но я сам вижу завод и могу с уверенностью сказать, что здесь просто отличная атмосфера», — сказал Сайнс.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 78 очков в шести этапах. Сайнс находится на пятом месте в личном зачете, имея в активе 44 очка.