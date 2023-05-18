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Пилот «Феррари» Сайнс: «Начало этого года было сложнее, чем в любой другой год»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о непростом начале сезона «Формулы-1» в 2023 году.

«Начало этого года было сложнее, чем в любой другой год. Ожидания были... Я чувствовал, что 2022 год стал для «Феррари» своего рода возвращением на вершину. И я чувствую, что мы все ожидали, что, по крайней мере, будем бороться на таком же уровне. Не только у меня, но и у всей команды была такая надежда, такие ожидания. И внезапно обнаружить, что ты отстал от «Ред Булл» более чем на полсекунды, было непросто», — приводит слова Сайнса The Race.

Также гонщик заявил, что сейчас все работают над планом развития команды.

«Внезапно нужно перезагрузиться, вернуться к чертежной доске и убедиться, что все мотивированы. В Маранелло сейчас идет огромная работа над планом развития. Попытка заставить весь завод сосредоточиться и мотивировать всех на следующий шаг — самая сложная задача», — сказал Сайнс.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 78 очков в шести этапах.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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