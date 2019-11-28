Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Пьеро Феррари: «Мой отец переживал гораздо худшие времена»

28 ноября 2019, 14:40
Теги:

Пьеро Феррари, сын основателя итальянской команды Энцо Феррари, поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне. Себастьян Феттель и Шарль Леклер не входят в топ-3 личного зачета.

— В спортивном плане мой отец переживал гораздо худшие времена, чем это, — цитирует Феррари Motorsport со ссылкой на Radio 1. — Ты выигрываешь титулы лишь тогда, когда пилоты не совершают ошибок и выжимают максимум из машины. Вдобавок, ваш гонщик должен быть на пике с начала сезона и до конца. Но нельзя забывать и о команде, ведь стратегия не менее важна для успеха. Сегодня уровень конкуренции так высок, что нельзя позволить себе малейшей слабости. Если все не до конца идеально — ты не победишь.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/pero-ferrari-pri-ottse-u-ferrari-rezultaty-byvali-i-khuzhe/4603424/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир