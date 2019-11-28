Пьеро Феррари: «Мой отец переживал гораздо худшие времена»

Пьеро Феррари, сын основателя итальянской команды Энцо Феррари, поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне. Себастьян Феттель и Шарль Леклер не входят в топ-3 личного зачета.

— В спортивном плане мой отец переживал гораздо худшие времена, чем это, — цитирует Феррари Motorsport со ссылкой на Radio 1. — Ты выигрываешь титулы лишь тогда, когда пилоты не совершают ошибок и выжимают максимум из машины. Вдобавок, ваш гонщик должен быть на пике с начала сезона и до конца. Но нельзя забывать и о команде, ведь стратегия не менее важна для успеха. Сегодня уровень конкуренции так высок, что нельзя позволить себе малейшей слабости. Если все не до конца идеально — ты не победишь.